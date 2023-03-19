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КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет

"Европейская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 16:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
Ким Чен Ын, иллюстративное фото Getty Images

Северная Корея в третий раз за эту неделю провела ракетные испытания, запустив еще одну баллистическую ракету малой дальности в Японское море.

Об этом сообщает южнокорейское Yonhap, пишет "Европейская правда".

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что зафиксировали пуск из района Тончан-ри, что на западном побережье, в 11:05 по местному времени. Ракета преодолела около 800 км и упала в море.

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"Разведывательные органы Южной Кореи и США осуществляют комплексный анализ характеристик ракеты", - прокомментировали в ведомстве, добавив также, что осуждают последние пуски КНДР как провокацию, угрожающую стабильности в регионе и мире.

МИД Южной Кореи сообщил, что после зафиксированного пуска спецчиновники Южной Кореи, США и Японии провели телефонный разговор, в котором скоординировали дальнейшие шаги. В частности, они договорились поднять вопрос провокаций Пхеньяна на ближайшем заседании Совета безопасности ООН.

Напомним, в четверг КНДР осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты  Hwasong-17, а перед тем - двух баллистических ракет малой дальности во вторник. В минувшее воскресенье Северная Корея запустила две крылатые ракеты с подводной лодки, что является первым таким случаем - по крайней мере из тех, о которых известно.

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Активизацию пусков связывают с началом совместных военных учений Южной Кореи и США Freedom Shield, параллельно с продолжением учений Warrior Shield. КНДР видит в этом "подготовку к агрессивной войне" против нее.

Темы: КНДР
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