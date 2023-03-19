У Польщі затримали чотирьох українців: перевозили нелегальних мігрантів

Польські прикордонники у суботу розвернули на кордоні з Білоруссю близько сотні нелегальних мігрантів, також затримали чотирьох громадян України, які допомагали з подальшим перевезенням таких мандрівників.

Про це Служба охорони кордону повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Прикордонники повідомили, що з Білорусі до Польщі протягом доби намагалися потрапити 90 нелегальних мігрантів з Азії та Африки.

Найбільшу групу зупинили в районі Біловежі, серед 31 осіб були переважно громадяни Афганістану, Сирії та Іраку.

Крім того, затримали чотирьох громадян України за перевезення мігрантів, яким все ж вдалося непомітно перетнути кордон ЄС. Їх зупинили у районі населених пунктів Мельник та Черемха, повідомляє PAP.

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Нагадаємо, з літа 2020 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Литва і Польща після осені 2021 року почали будувати стіну на кордоні з Білоруссю.

Зараз Польща завершує облаштування камерами та датчиками руху свого паркана висотою 5,5 м та довжиною 186 км.

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