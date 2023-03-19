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В Польше задержали четырех украинцев: перевозили нелегальных мигрантов

"Европейская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 19:49
В Польше задержали четырех украинцев: перевозили нелегальных мигрантов
фото пограничной службы Польши

Польские пограничники в субботу развернули на границе с Беларусью около сотни нелегальных мигрантов, также задержали четырех граждан Украины, которые помогали с дальнейшей перевозкой таких путешественников.

Об этом Служба охраны границы сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Пограничники сообщили, что из Беларуси в Польшу в течение суток пытались попасть 90 нелегальных мигрантов из Азии и Африки.

Самую большую группу остановили в районе Беловежи, среди 31 человека были преимущественно граждане Афганистана, Сирии и Ирака.

Кроме того, задержали четырех граждан Украины за перевозку мигрантов, которым все же удалось незаметно пересечь границу ЕС. Их остановили в районе населенных пунктов Мельник и Черемха, сообщает PAP.

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Напомним, с лета 2020 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.

Литва и Польша после осени 2021 года начали строить стену на границе с Беларусью.

Сейчас Польша завершает обустройство камерами и датчиками движения своего забора высотой 5,5 м и длиной 186 км.

Читайте также: Блокада Лукашенко: какие последствия будет иметь закрытие Польшей границы с Беларусью

Темы: ПольшаБеларусьграница
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