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UBS уклав угоду про купівлю швейцарського банку Credit Suisse

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 20:59
UBS уклав угоду про купівлю швейцарського банку Credit Suisse
фото Getty Images

Міжнародний інвестиційний банк UBS Group AG уклав угоду про купівлю конкуруючого швейцарського банку Credit Suisse.

Джерело: Reuters із посиланням на швейцарську владу

Деталі: Швейцарський центральний банк надасть значну ліквідність об'єднаному банку. Ця угода стала рішенням для забезпечення фінансової стабільності та захисту швейцарської економіки у винятковій ситуації.

Сума угоди поки не оприлюднюється. Раніше видання Financial Times писало, що вона становить понад 2 мільярди доларів.

Переговори, що відбулися на вихідних, стали продовженням зусиль Європи і США, спрямованих на підтримку банківського сектору після краху американських банків-кредиторів Silicon Valley Bank і Signature Bank. Адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення про підтримку споживчих депозитів, а центральний банк Швейцарії надав мільярди кредитів банку Credit Suisse для стабілізації його балансу.

Оскільки Credit Suisse є одним з 30 світових банків, які вважаються системно важливими, угода з ним може сколихнути світові фінансові ринки.

Що передувало: Міжнародний інвестиційний банк UBS AG розглядав можливість поглинання свого швейцарського конкурента Credit Suisse, який перебуває у скрутному становищі, задля стабілізації світової банківської системи.

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Також повідомлялося, що швейцарська влада розглядає повну або часткову націоналізацію Credit Suisse як єдиний життєздатний варіант, крім поглинання UBS Group.

Теми: Швейцаріябанки
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