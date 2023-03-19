UBS заключил соглашение о покупке швейцарского банка Credit Suisse

Международный инвестиционный банк UBS Group AG заключил соглашение о покупке конкурирующего швейцарского банка Credit Suisse.

Источник: Reuters со ссылкой на швейцарские власти

Детали: Швейцарский центральный банк предоставит значительную ликвидность объединенному банку. Это соглашение стало решением для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в исключительной ситуации.

Сумма сделки пока не обнародуется. Ранее издание Financial Times писало, что она составляет более 2 миллиардов долларов.

Переговоры, состоявшиеся на выходных, стали продолжением усилий Европы и США, направленных на поддержку банковского сектора после краха американских банков-кредиторов Silicon Valley Bank и Signature Bank. Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о поддержке потребительских депозитов, а центральный банк Швейцарии предоставил миллиарды кредитов банку Credit Suisse для стабилизации его баланса.

Поскольку Credit Suisse является одним из 30 мировых банков, которые считаются системно важными, сделка с ним может всколыхнуть мировые финансовые рынки.

Что предшествовало: Международный инвестиционный банк UBS AG рассматривал возможность поглощения своего швейцарского конкурента Credit Suisse, который находится в затруднительном положении, для стабилизации мировой банковской системы.

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Кроме того, швейцарские власти рассматривали полную или частичную национализацию Credit Suisse как единственный жизнеспособный вариант, кроме поглощения UBS Group.