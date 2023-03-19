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Посол Польщі у Франції: Якщо Україна не захистить себе, ми будемо змушені вступити в конфлікт

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 22:10
Посол Польщі у Франції: Якщо Україна не захистить себе, ми будемо змушені вступити в конфлікт
Росцішевський, фото gov.pl

Посол Польщі у Франції Ян Емерік Росцішевський заявив, що у разі поразки України у війні Польща буде вимушена вступити у конфлікт, у посольстві закликали не шукати сенсацій у його словах.

Джерело: Росцішевський в ефірі французького телеканалу LCI, посольство Польщі у Франції, яке цитує Rzeczpospolita

Пряма мова: "Це не НАТО, це не Польща, це не Словаччина збільшують тиск, це Росія, яка напала на Україну, це Росія, яка захоплює території, це Росія, яка вбиває людей, це Росія, яка викрадає українських дітей.

Отже, або Україна захистить себе, або, якщо ні, то ми будемо вимушені вступити у цей конфлікт, тому що наші головні цінності, які були основою нашої цивілізації, нашої культури будуть у небезпеці. Тому у нас не залишиться іншого вибору, окрім як вступити у конфлікт".

Деталі: Після резонансних слів дипломата посольство Польщі у Франції підкреслило, що його заява "інтерпретується деякими ЗМІ поза контекстом, в якому вона була зроблена".

Дослівно посольство Польщі у Франції: "Під час півгодинної розмови з редактором посол Росцішевський аргументував необхідність підтримки України з боку союзників. Він також говорив про загрозу, яку Росія становить для Європи та європейських цінностей…

Уважне прослуховування всієї розмови дає зрозуміти, що не було оголошення про пряме залучення Польщі до конфлікту, а лише попередження про наслідки, які може мати поразка України – можливість нападу Росії або втягування у війну більшої кількості центральноєвропейських країн – країн Балтії та Польщі".

Більше деталей: Посольство підкреслило, що в інтерв'ю LCI посол Росцішевський "чітко дав зрозуміти, що Польща не перебуває у стані війни, але робить все, щоб допомогти Україні захистити себе" у війні Росії проти України.

"Шукати сенсаційну заяву, яка не вписується в послідовні зусилля Польщі протягом останнього року, спрямовані на те, щоб допомогти Україні перемогти в цьому конфлікті, щоб він не наближався до Європи і Польщі, слід розглядати з точки зору недоброзичливості", - йдеться в заяві посольства.

Ян Емерік Росцішевський майже рік обіймає посаду посла Польщі в Парижі, а до цього був головою правління PKO Bank Polski.

Теми: ПольщаФранціявійна
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