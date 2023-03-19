Посол Польши во Франции: Если Украина не защитит себя, мы будем вынуждены вступить в конфликт

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что в случае поражения Украины в войне Польша будет вынуждена вступить в конфликт, в посольстве призвали не искать сенсаций в его словах.

Источник: Росцишевский в эфире французского телеканала LCI, посольство Польши во Франции, которое цитирует Rzeczpospolita

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Прямая речь: "Это не НАТО, это не Польша, это не Словакия увеличивают давление, это Россия, которая напала на Украину, это Россия, которая захватывает территории, это Россия, которая убивает людей, это Россия, которая похищает украинских детей.

Итак, или Украина защитит себя, или, если нет, то мы будем вынуждены вступить в этот конфликт, потому что наши главные ценности, которые были основой нашей цивилизации, нашей культуры будут в опасности. Поэтому у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт".

Детали: После резонансных слов дипломата посольство Польши во Франции подчеркнуло, что его заявление "интерпретируется некоторыми СМИ вне контекста, в котором оно было сделано".

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Дословно посольство Польши во Франции: "Во время получасового разговора с редактором посол Росцишевский аргументировал необходимость поддержки Украины со стороны союзников. Он также говорил об угрозе, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей...

Внимательное прослушивание всего разговора дает понять, что не было объявления о прямом вовлечении Польши в конфликт, а лишь предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины - возможность нападения России или втягивания в войну большего количества центральноевропейских стран - стран Балтии и Польши".

Больше деталей: Посольство подчеркнуло, что в интервью LCI посол Росцишевский "четко дал понять, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя" в войне России против Украины.

"Искать сенсационное заявление, которое не вписывается в последовательные усилия Польши в течение последнего года, направленные на то, чтобы помочь Украине победить в этом конфликте, чтобы он не приближался к Европе и Польше, следует рассматривать с точки зрения недоброжелательности", - говорится в заявлении посольства.

Ян Эмерик Росцишевский почти год занимает должность посла Польши в Париже, а до этого был председателем правления PKO Bank Polski.