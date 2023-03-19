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Нардеп від "Слуги народу" став учасником смертельної ДТП

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 21:31
Нардеп від Слуги народу став учасником смертельної ДТП
Володимир Гевко, фото з його Facebook

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко став учасником ДТП, внаслідок якої загинула людина.

Джерело: Гевко у Facebook, джерело УП в поліції

Дослівно: "Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли".

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Деталі: Нардеп запевнив, що з перших хвилин ДТП співпрацює зі слідством.

"Я зі свого боку пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи і надалі буду брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях", - підкреслив він.

Нардеп також приніс співчуття й вибачення близьким загиблого.

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"Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе", - написав він.

Джерело УП в поліції повідомило, що ДТП сталася на Львівщині.

Теми: Слуга народуДТПВерховна Рада
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