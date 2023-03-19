Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп від "Слуги народу" став учасником смертельної ДТП

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 22:31
Нардеп від Слуги народу став учасником смертельної ДТП
Володимир Гевко, фото з його Facebook

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко став учасником ДТП, внаслідок якої загинула людина.

Джерело: Гевко у Facebook, джерело УП в поліції

Дослівно: "Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли".

Деталі: Нардеп запевнив, що з перших хвилин ДТП співпрацює зі слідством.

"Я зі свого боку пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи і надалі буду брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях", - підкреслив він.

Нардеп також приніс співчуття й вибачення близьким загиблого.

"Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе", - написав він.

ВІДЕО ДНЯ

Джерело УП в поліції повідомило, що ДТП сталася на Львівщині.

Теми: Слуга народуДТПВерховна Рада
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Пригожин заявив, що Росія не воює з НАТО в Україні – ISW

Візит Сі Цзіньпіна в Москву є "тривожним меседжем" про підтримку Росії – Пентагон

РФ атакувала винищувачами Одещину: ППО збила дві ракети Х-59

В ОП пояснили, що заважає переговорам Зеленського і Сі

УПЦ МП почала виселятися з Лаври – Ткаченко

МАГАТЕ не змогло домовитись про зону безпеки біля Запорізької АЕС

Усі новини...
Слуга народу
Заборгованості не було, про оренду знав Апарат Верховної Ради: чому суд виправдав Юрія Камельчука
ВАКС виправдав ще одного нардепа-"слугу"
ВАКС виправдав нардепа від "Слуги народу", підозрюваного в брехні в декларації
Останні новини
08:27
Захисники знищили понад тисячу окупантів за добу
08:15
фото КНДР заявила про випробування підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю
08:09
Росіяни на Донеччині убили 3 цивільних за добу
07:48
фото, відеоНа сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали сотні людей
07:34
У Кривому Розі є влучання 5 ворожих БпЛА – ОВА
07:25
фотоДанія запросила оператора "Північного потоку" взяти участь у підйомі невідомого об'єкта біля труби
07:10
Серед поранених окупантів зростає смертність, офіцерів евакуюють у РФ – штаб
06:26
Сили оборони за добу відбили близько 80 ворожих атак – зведення
06:14
США підтримуватимуть Україну для гарантії стратегічної поразки Путіна – Блінкен
05:14
Пригожин заявив, що Росія не воює з НАТО в Україні – ISW
Усі новини...