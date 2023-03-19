Нардеп от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко стал участником ДТП, в результате которого погиб человек.

Источник: Гевко в Facebook, источник УП в полиции

Дословно: "Сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли".

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Детали: Нардеп заверил, что с первых минут ДТП сотрудничает со следствием.

"Я со своей стороны прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и в дальнейшем буду участвовать во всех следственных и процессуальных действиях", - подчеркнул он.

Нардеп также принес соболезнования и извинения близким погибшего.

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"Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить это страшное горе", - написал он.

Источник УП в полиции сообщил, что ДТП произошло на Львовщине.