Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 22:31
Нардеп от Слуги народа стал участником смертельного ДТП
Владимир Гевко, фото из его Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко стал участником ДТП, в результате которого погиб человек.

Источник: Гевко в Facebook, источник УП в полиции 

Дословно: "Сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли".

Детали: Нардеп заверил, что с первых минут ДТП сотрудничает со следствием.

"Я со своей стороны прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и в дальнейшем буду участвовать во всех следственных и процессуальных действиях", - подчеркнул он.

Нардеп также принес соболезнования и извинения близким погибшего.

"Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить это страшное горе", - написал он.

ВИДЕО ДНЯ

Источник УП в полиции сообщил, что ДТП произошло на Львовщине.

Темы: Слуга народаДТПВерховная Рада
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне попали ракетами в две многоэтажки в Запорожье

Воздушные силы об отслеживании ТГ-каналами движения ракет и дронов РФ: Преступление против Украины

"Укроборонпром" отправил защитникам первую партию своих 122-мм артиллерийских снарядов

фотоВ Киеве рядом с детской площадкой от взрыва гранаты погиб мужчина - полиция

фото, дополнено Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: повреждены общежития в Ржищеве, 4 погибших

Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ

Все новости...
Слуга народа
Задолженности не было, об аренде знал Аппарат Верховной Рады: почему суд оправдал Юрия Камельчука
ВАКС оправдал еще одного нардепа-"слугу"
ВАКС оправдал нардепа от "Слуги народа", подозреваемого во лжи в декларации
Последние новости
13:58
В РФ хотят изменить налогообложение нефтяных компаний для увеличения государственного дохода
13:49
Стало известно о 17 пострадавших и одном погибшем от ракетного удара по Запорожью
13:45
Переговоры о бое Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвались – СМИ
13:45
Россияне пытаются окружить Авдеевку с мая, это не новая угроза – МВА
13:42
ЕСПЧ назначил дату слушаний по делу относительно Крыма
13:38
фотоРоссия снимает с хранения и отправляет на фронт танки 1950-х годов - CIT
13:37
Парамедикиня Михайлова предлагает обустроить на Аскольдовой горе Пантеон Героев
13:20
Украинская балерина выехала в Европу из-за российских бомб, а сейчас делит сцену с россиянами
13:18
фото, видео Зеленский приехал под Бахмут и наградил его защитников
13:13
Прямые потери от атак РФ на электростанции приближаются к 6 миллиардам – ДТЭК
Все новости...