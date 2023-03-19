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Жіноча збірна України вперше взяла "срібло" чемпіонату Європи з футзалу

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 22:23
Жіноча збірна України вперше взяла срібло чемпіонату Європи з футзалу
фінал Євро-23 з футзалу серед жінок, фото UEFA via Getty Images

Жіноча збірна України з футзалу вперше в історії здобула "срібло" чемпіонату Європи.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Збірна України вперше грала у фіналі чемпіонату Європи з футзалу. Українки програли чинним чемпіонкам Євро – команді Іспанії з рахунком 1:5.

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Україна потрапила до фіналу чемпіонату Європи завдяки перемозі в півфіналі над командою Угорщини.

Суперницями українок у фіналі стала збірна Іспанія – дворазові чемпіонки Європи. У півфіналі іспанки з мінімальним рахунком 3:2 обіграли команду Португалії, яку перемагали у двох попередніх фіналах Євро.

Для України це була друга зустріч з Іспанією у фінальній частині чемпіонату Європи. На попередньому Євро-2022 українки розгромно поступилися іспанкам з рахунком 0:9 - найбільша на той момент поразка в історії турніру.

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Фінал проти Іспанії розпочався для українок з пропущеного м'яча. Вже на 13-й секунді чемпіонки отримали право на пенальті, який реалізувала Пеке. А на 11-й хвилині м'яч у свої ворота зрізала Таїсія Бабенко.

Попри два пропущених м'ячі, українки намагалися знайти шанс біля воріт Іспанії. Тривалий час рахунок тримався 0:2, однак на останній хвилині першого тайму іспанки відзначилися втретє – Але де Пас відзначилася після контратаки.

Ще один м'яч Іспанія забила на старті другої половини зустрічі. Ірен Сампер відзначилася після пасу Пеке, зробивши рахунок 4:0.

Україні вдалося вразити ворота Іспанії. Третій м'яч на турнірі забила Анна Шульга – перший гол українок у матчі проти іспанок. Однак після цього тактика з п'ятою польовою гравчинею призвела до пропущеного голу – у порожні ворота м'яча відправила зі своєї половини майданчику Дані.

Теми: спорт
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