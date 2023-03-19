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Женская сборная Украины впервые взяла "серебро" чемпионата Европы по футзалу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 23:23
Женская сборная Украины впервые взяла серебро чемпионата Европы по футзалу
финал Евро-23 по футзалу среди женщин, фото UEFA via Getty Images

Женская сборная Украины по футзалу впервые в истории завоевала "серебро" чемпионата Европы.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Сборная Украины впервые играла в финале чемпионата Европы по футзалу. Украинки проиграли действующим чемпионкам Евро – команде Испании со счетом 1:5.

Украина попала в финал чемпионата Европы благодаря победе в полуфинале над командой Венгрии.

Соперницами украинок в финале стала сборная Испания – двукратные чемпионки Европы. В полуфинале испанки с минимальным счетом 3:2 обыграли команду Португалии, которую побеждали в двух предыдущих финалах Евро.

Для Украины это была вторая встреча с Испанией в финальной части чемпионата Европы. На предыдущем Евро-2022 украинки разгромно уступили испанкам со счетом 0:9 - самое крупное на тот момент поражение в истории турнира.

Финал против Испании начался для украинок с пропущенного мяча. Уже на 13-й секунде чемпионки получили право на пенальти, который реализовала Пеке. А на 11-й минуте мяч в свои ворота срезала Таисия Бабенко.

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Несмотря на два пропущенных мяча, украинки пытались найти шанс у ворот Испании. Долгое время счет держался 0:2, однако на последней минуте первого тайма испанки отличились в третий раз - Але де Пас отличилась после контратаки.

Еще один мяч Испания забила на старте второй половины встречи. Ирен Сампер отличилась после паса Пеке, сделав счет 4:0.

Украине удалось поразить ворота Испании. Третий мяч на турнире забила Анна Шульга - первый гол украинок в матче против испанок. Однако после этого тактика с пятым полевым игроком привела к пропущенному голу - в пустые ворота мяч отправила со своей половины площадки Дани.

Темы: спорт
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