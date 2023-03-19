Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Женская сборная Украины впервые взяла "серебро" чемпионата Европы по футзалу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 22:23
Женская сборная Украины впервые взяла серебро чемпионата Европы по футзалу
финал Евро-23 по футзалу среди женщин, фото UEFA via Getty Images

Женская сборная Украины по футзалу впервые в истории завоевала "серебро" чемпионата Европы.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Сборная Украины впервые играла в финале чемпионата Европы по футзалу. Украинки проиграли действующим чемпионкам Евро – команде Испании со счетом 1:5.

Реклама:

Украина попала в финал чемпионата Европы благодаря победе в полуфинале над командой Венгрии.

Соперницами украинок в финале стала сборная Испания – двукратные чемпионки Европы. В полуфинале испанки с минимальным счетом 3:2 обыграли команду Португалии, которую побеждали в двух предыдущих финалах Евро.

Для Украины это была вторая встреча с Испанией в финальной части чемпионата Европы. На предыдущем Евро-2022 украинки разгромно уступили испанкам со счетом 0:9 - самое крупное на тот момент поражение в истории турнира.

ВИДЕО ДНЯ

Финал против Испании начался для украинок с пропущенного мяча. Уже на 13-й секунде чемпионки получили право на пенальти, который реализовала Пеке. А на 11-й минуте мяч в свои ворота срезала Таисия Бабенко.

Несмотря на два пропущенных мяча, украинки пытались найти шанс у ворот Испании. Долгое время счет держался 0:2, однако на последней минуте первого тайма испанки отличились в третий раз - Але де Пас отличилась после контратаки.

Еще один мяч Испания забила на старте второй половины встречи. Ирен Сампер отличилась после паса Пеке, сделав счет 4:0.

Украине удалось поразить ворота Испании. Третий мяч на турнире забила Анна Шульга - первый гол украинок в матче против испанок. Однако после этого тактика с пятым полевым игроком привела к пропущенному голу - в пустые ворота мяч отправила со своей половины площадки Дани.

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 16 погибших и 83 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
спорт
Персональная кукла Барби Харлан продана на аукционе за $10 400
Украинскую тяжелоатлетку Деху отстранили от ЧМ-2023 из-за допинга
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
Все новости...
Реклама: