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Два безпілотники атакували військову частину в Криму – росЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 2 березня 2023, 08:17
Сакський район Криму. Скриншот з google.maps

Два безпілотники намагалися атакувати військову частину в Сакському районі тимчасово окупованого Криму.

Джерело: російський Telegaram-канал "Baza"

Деталі: Повідомляється, що атака була в ніч на 1 березня, але про це стало відомо тільки вранці 2 березня.

За даними "Baza", близько другої години ночі два невідомі БПЛА впали на території частини – можливо, їх збило ППО або вони впали внаслідок роботи засобів РЕБ.

Зазначається, що один безпілотник вибухнув, але внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Тільки стіну однієї з будівель посікло осколками.

Передісторія:

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Теми: Кримбезпілотникивійна
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