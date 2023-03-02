Два безпілотники атакували військову частину в Криму – росЗМІ
Четвер, 2 березня 2023, 08:17
Два безпілотники намагалися атакувати військову частину в Сакському районі тимчасово окупованого Криму.
Джерело: російський Telegaram-канал "Baza"
Деталі: Повідомляється, що атака була в ніч на 1 березня, але про це стало відомо тільки вранці 2 березня.
За даними "Baza", близько другої години ночі два невідомі БПЛА впали на території частини – можливо, їх збило ППО або вони впали внаслідок роботи засобів РЕБ.
Зазначається, що один безпілотник вибухнув, але внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Тільки стіну однієї з будівель посікло осколками.
Передісторія:
- Раніше Міноборони Росії повідомляло, що в ніч на 1 березня Крим нібито атакували 10 українських безпілотників, але нібито всі вони були знищені.
- Увечері 1 березня окупанти повідомили, що на півдні окупованого Криму пролунали вибухи.
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