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Міноборони Росії заявило, що Крим атакували 10 безпілотників

Ірина БалачукСереда, 1 березня 2023, 13:45
Сриншот з google.maps

Російське міністерство оборони заявило, що 1 березня Крим нібито атакували 10 українських безпілотників і що всіх їх нібито вдалося збити.

Джерело: зведення Міноборони РФ

Пряма мова офіційного представника російського МО Ігоря Конашенкова: "Запобігли спробі проведення київським режимом масованої атаки безпілотників на об'єкти Кримського півострова. 6 українських ударних безпілотних засобів було збито засобами ППО, ще чотири – виведено з ладу засобами радіоелектронної боротьби".

Деталі: Він також запевняє, що нібито жертв і руйнувань унаслідок атаки немає.

Передісторія:

  • Удень 28 лютого повідомлялося, що в Московській області в районі Коломни неподалік від об'єкта, що належить "Газпрому", впав безпілотник. Згодом росЗМЫ писали, що співробітники Федеральної служби безпеки РФ всередині безпілотника, який упав у Підмосков'ї 28 лютого, знайшли вибухівку.
  • Того ж дня в Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат.
  • Крім того, вночі 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників. 
  • Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт". Пізніше російське Міноборони повідомило, що у Санкт-Петербурзі закривали повітряний простір, бо проводили "тренування з ППО".
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, реагуючи на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони РФ, заявив, що ЗСУ не завдають ударів по території Росії.

Теми: Кримбезпілотники
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