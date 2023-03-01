Міноборони Росії заявило, що Крим атакували 10 безпілотників

Російське міністерство оборони заявило, що 1 березня Крим нібито атакували 10 українських безпілотників і що всіх їх нібито вдалося збити.

Джерело: зведення Міноборони РФ

Пряма мова офіційного представника російського МО Ігоря Конашенкова: "Запобігли спробі проведення київським режимом масованої атаки безпілотників на об'єкти Кримського півострова. 6 українських ударних безпілотних засобів було збито засобами ППО, ще чотири – виведено з ладу засобами радіоелектронної боротьби".

Деталі: Він також запевняє, що нібито жертв і руйнувань унаслідок атаки немає.

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