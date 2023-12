Резніков показав послам G7 нових заступників і розповів про боротьбу з корупцією

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з послами країн "Групи семи" за участю новопризначених заступників, на якій розповів про зусилля у боротьбі з корупцією.

Про це йдеться у повідомленні японського головування у Групі підтримки послів G7 у Києві в Twitter, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Олексій Резніков представив послів G7 своїм новим заступникам і наголосив на поточних зусиллях Міністерства оборони у боротьбі з корупцією та просуванні реформ управління. Ми підтвердили нашу відданість продовженню військової та оборонної підтримки України і підкреслили важливість прозорості та підзвітності, щоб запевнити партнерів і підтримати євроатлантичну інтеграцію України", - йдеться у повідомленні G7.

Реклама:

1 Today, @oleksiireznikov introduced #G7 Ambassadors to his new deputies, and highlighted @DefenceHQ’s ongoing efforts to address corruption and advance management reforms. pic.twitter.com/KicOqFciBZ