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Резніков показав послам G7 нових заступників і розповів про боротьбу з корупцією

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 10:33
олексій резніков, Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з послами країн "Групи семи" за участю новопризначених заступників, на якій розповів про зусилля у боротьбі з корупцією.

Про це йдеться у повідомленні японського головування у Групі підтримки послів G7 у Києві в Twitter, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Олексій Резніков представив послів G7 своїм новим заступникам і наголосив на поточних зусиллях Міністерства оборони у боротьбі з корупцією та просуванні реформ управління. Ми підтвердили нашу відданість продовженню військової та оборонної підтримки України  і підкреслили важливість прозорості та підзвітності, щоб запевнити партнерів і підтримати євроатлантичну інтеграцію України", - йдеться у повідомленні G7.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 14 лютого призначив на посаду першого заступника міністра оборони героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Волонтер Віталій Дейнега та експосол Андрій Шевченко також отримали нові посади у Міністерстві оборони.  

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Це відбулося після скандалу із закупівлями продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами, коли подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.

Теми: РезніковG7Міноборони
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