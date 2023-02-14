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Кабмін призначив Резнікову нового першого заступника

Олександр ШумілінВівторок, 14 лютого 2023, 16:21
Олександр Павлюк: Фото Міноборони

Кабінет міністрів на своєму засіданні у вівторок призначив на посаду першого заступника міністра оборони героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Джерело: повідомлення представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука

Деталі: Кабмін водночас звільнив Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони України.

Інших кадрових змін уряд у вівторок не проводив.

Довідково: Президент Володимир Зеленський присвоїв Павлюку звання Героя України 4 березня 2022 року.

Павлюк – професійний військовий. Закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

У 2010-2015 роках будучи командиром 24 окремої механізованої бригади брав участь у боях за звільнення Слов'янська, Красного Лиману, Краматорська, Лисичанська та інших міст Донбасу.

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Від липня 2021 року по березень 2022 року - командувач Операції об'єднаних сил. У березні 2022 року саме Павлюку була доручена організація оборони та забезпечення Києва.

Що цьому передувало: 13 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким військовослужбовця у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала можуть призначити першим заступником міністра оборони України.

Після цього міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що хоче звільнити із посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку - волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції - експосла Андрія Шевченка.

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Теми: РезніковКабінет міністрівМіноборони
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