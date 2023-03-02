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Подоляк про "ДРГ у Брянській області": Це провокація - Росія хоче налякати своїх

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 березня 2023, 11:58
Подоляк про ДРГ у Брянській області: Це провокація - Росія хоче налякати своїх
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "проникнення української ДРГ" на територію Брянської області є провокацією російської влади.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність".

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Деталі: За його словами, тим часом партизанський рух в Росії стає сильнішим та агресивнішим. "Бійтеся своїх партизанів", - попередив Подоляк.

Що було раніше: Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, повідомив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль. Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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