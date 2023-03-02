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Через так звану "українську ДРГ" Путін передумав їхати на північний Кавказ

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 13:27
Фото: РИА Новости

Президент РФ Володимир Путін у зв'язку повідомленнями про так звану "українську ДРГ" в Брянській області не поїде до Ставропольського краю, де мав провести захід із відкриття Року педагога.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Президент Путін проведе відкриття Року педагога і наставника та зустрінеться з учасниками пілотної освітньої програми школи наставника, але проведе це зі зрозумілих причин у режимі відеоконференції".

Що було раніше:

  • Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.
  • Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.
  • Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.

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Теми: ПутінРосія
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