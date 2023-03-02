Через так звану "українську ДРГ" Путін передумав їхати на північний Кавказ

Президент РФ Володимир Путін у зв'язку повідомленнями про так звану "українську ДРГ" в Брянській області не поїде до Ставропольського краю, де мав провести захід із відкриття Року педагога.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Президент Путін проведе відкриття Року педагога і наставника та зустрінеться з учасниками пілотної освітньої програми школи наставника, але проведе це зі зрозумілих причин у режимі відеоконференції".

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