Через так звану "українську ДРГ" Путін передумав їхати на північний Кавказ

Президент РФ Володимир Путін у зв'язку повідомленнями про так звану "українську ДРГ" в Брянській області не поїде до Ставропольського краю, де мав провести захід із відкриття Року педагога.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Президент Путін проведе відкриття Року педагога і наставника та зустрінеться з учасниками пілотної освітньої програми школи наставника, але проведе це зі зрозумілих причин у режимі відеоконференції".

Що було раніше:

Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.

Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.

Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.