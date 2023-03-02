Льовочкін повернувся до Ради і голосував проти своїх однопартійців - "Чесно"

Голова виконкому забороненої партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін з’явився у Верховній Раді в річницю повномасштабного вторгнення Росії та голосував за позбавлення мандатів своїх однопартійців — Волошина, Королевської та Солода.

Джерело: рух "Чесно"

Деталі: Активісти проаналізували результати голосування та відео засідання ВРУ від 24 лютого 2023 року.

Нардеп був присутній та голосував "за" під час розгляду постанов про дострокове позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ — Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода.

Водночас, за наявними у відкритому доступі даними голосувань ВРУ, Сергій Льовочкін був переважно відсутній на засіданнях під час дії воєнного стану.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він виїхав з України.

Нагадаємо: Народного депутата групи "Платформа за життя та мир" та одного із колишніх лідерів ОПЗЖ Сергія Льовочкіна планують виключити у Раді зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

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Оновлено: Після публікації новини з редакцією УП зв'язалася пресслужба Сергія Льовочкіна і попросила додати позицію нардепа.

Зокрема стверджується що у 2022 році Льовочкін відвідав більшість із проведених онлайн засідань комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони та більшість пленарних засідань Верховної Ради.

"Відсутнім був виключно із поважних особистих причин", - додали в пресслужбі.