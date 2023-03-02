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Льовочкін повернувся до Ради і голосував проти своїх однопартійців - "Чесно"

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 березня 2023, 14:37
Льовочкін повернувся до Ради і голосував проти своїх однопартійців - Чесно
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Голова виконкому забороненої партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін з’явився у Верховній Раді в річницю повномасштабного вторгнення Росії та голосував за позбавлення мандатів своїх однопартійців — Волошина, Королевської та Солода.

Джерело: рух "Чесно"

Деталі: Активісти проаналізували результати голосування та відео засідання ВРУ від 24 лютого 2023 року.

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Нардеп був присутній та голосував "за" під час розгляду постанов про дострокове позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ — Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода.

 

Водночас, за наявними у відкритому доступі даними голосувань ВРУ, Сергій Льовочкін був переважно відсутній на засіданнях під час дії воєнного стану.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він виїхав з України.

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Нагадаємо: Народного депутата групи "Платформа за життя та мир" та одного із колишніх лідерів ОПЗЖ Сергія Льовочкіна планують виключити у Раді зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. 

Оновлено: Після публікації новини з редакцією УП зв'язалася пресслужба Сергія Льовочкіна і попросила додати позицію нардепа.

Зокрема стверджується що у 2022 році Льовочкін відвідав більшість із проведених онлайн засідань комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони та більшість пленарних засідань Верховної Ради.

"Відсутнім був виключно із поважних особистих причин", - додали в пресслужбі.

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