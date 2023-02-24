Верховна Рада забрала мандати ще в трьох нардепів
Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: Найбільше голосів набрала Королевська – 332.
За припинення повноважень нардепа Юрія Солода проголосували 325 депутатів, Олега Волошина - 330
Пряма мова: "Рада оновила рекорд і зараз залишилося 405 нардепів".
Довідково: За даними руху "Чесно", за рік повномасштабної війни Росії проти України рекордна кількість нардепів – 17 – достроково втратила мандати. Таке в історії українського парламентаризму трапляється вперше.
Майже всі вони є представниками забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Водночас для уникнення відповідальності більшість з них діяла на випередження і склала мандати за власним бажанням.