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Верховна Рада забрала мандати ще в трьох нардепів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 12:21
Верховна Рада забрала мандати ще в трьох нардепів
фото з Telegram Железняка

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Найбільше голосів набрала Королевська – 332.

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За припинення повноважень нардепа Юрія Солода проголосували 325 депутатів, Олега Волошина - 330

Пряма мова: "Рада оновила рекорд і зараз залишилося 405 нардепів".

Довідково: За даними руху "Чесно", за рік повномасштабної війни Росії проти України рекордна кількість нардепів – 17 – достроково втратила мандати. Таке в історії українського парламентаризму трапляється вперше.

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Майже всі вони є представниками забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Водночас для уникнення відповідальності більшість з них діяла на випередження і склала мандати за власним бажанням.

Теми: Верховна Рада
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