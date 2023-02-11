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У Раді планують виключити Льовочкіна з комітету нацбезпеки і оборони

"Українська правда"Субота, 11 лютого 2023, 19:42
Сергій Льовочкін, скріншот відео УП

Народного депутата групи "Платформа за життя та мир" та одного із колишніх лідерів ОПЗЖ Сергія Льовочкіна планують виключити у Раді зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. 

Джерело: "слуга народу" та заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар’яна Безугла в інтерв’ю "Українській правді"  

Пряма мова Безуглої: "Льовочкін є членом нашого комітету, але він не має допуску і доступу (до держтаємниці – ред.) і не бере участі наразі у засіданнях (офлайн його не було на жодному засіданні, можливо, підключався на якісь із онлайн засідань, де ми розглядаємо відкриті законопроєкти). Тим не менше, я вважаю, що це (його присутність у складі комітету нацбезпеки – ред.) не є прийнятним, і наразі ми готуємо певною мірою таке рішення щодо того, щоб навіть формально він не був членом нашого комітету".   

Деталі: Сергій Льовочкін – один із колишніх лідерів "Опозиційної платформи – За життя". 

Ще до початку повномастабного російського вторгнення він разом із сестрою (на той момент теж народною депутаткою) Юлією Льовочкіною, за даними проєкту "Схеми", виїхав у Францію.

Після 24 лютого 2022 року Льовочкін вперше з’явився на засіданні парламенту 8 та 9 липня, але майже одразу знову виїхав за кордон. 

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Після припинення існування фракції ОПЗЖ у парламенті, Льовочкін долучився до новоствореної депутатської групи "Платформа за життя та мир", яку очолив Юрій Бойко.

У 9-му скликанні Верховної Ради Льовочкін був і залишається членом комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

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Теми: Верховна РадаЛьовочкін
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