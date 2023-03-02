Мера Полтави Мамая засудили до 5 років в'язниці умовно

Мера Полтави Олександра Мамая засудили до 5 років в'язниці умовно у справі про працевлаштування до комунального підприємства двох жінок, які фактично виконували роботу домогосподарок у нього вдома. Він втрачає посаду міського голови.

Джерело: пресслужба Cпеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дослівно: "Колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Полтавським міським головою.

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Відповідно до вищевказаної угоди суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України".

Деталі: Встановлено, що Мамай, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу 2 осіб, які не виконували роботу на підприємстві, а вели домашнє господарство у помешканні мера та його близького оточення.

Щоб виплачувати їм зарплати, держслужбовці вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні дані. Це призвело до завдання збитків понад пів мільйона гривень збитків місцевому бюджету.

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Дослівно: "Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком 1 рік".

Більше деталей: Мамай зобов'язався перерахувати у United 24 на "Армію дронів" 2 млн грн.

Двоє виконавців та двоє пособників також визнали свою провину. Їм призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та з позбавленням права обіймати певні посади строком на 1 рік.

Доповнено: Мамай заявив, що не планує складати повноваження: "Через рік повертаюсь на посаду міського голови. Повноваження ніхто складати не буде. Мене обирала територіальна громада".

Водночас у САП зауважили, що, відповідно до закону, набрання обвинувальним вироком законної сили є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови. Тобто Мамай втратить посаду мера не на рік, а назавжди.

Передісторія:

На початку липня минулого року керівниці та трьом працівникам підприємства "Інститут розвитку міста" оголосили про підозри.

За інформацією слідства, у комунальне підприємство працевлаштували двох жінок, які були хатніми робітницями у будинку високопосадовця міської ради та його родини. Оплату здійснювали коштом "Інституту розвитку міста", який фінансується із бюджету. Щомісяця кожна отримувала до 15 тисяч гривень. Загалом таким чином отримано понад 570 тисяч гривень.

Мамай фігурував як свідок, однак у кінці липня набув статусу обвинуваченого.

Що цьому передувало:

У грудні 2022 року йому оголосили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну або про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу).

За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

В кінці січня цього року СБУ провела обшуки по цій справі.

Мамай не визнав своєї провини та за його словами, інформацію про розташування військових отримав із незасекреченого листа до міськради.

Київський районний суд Полтави відмовився арештовувати Мамая. Пізніше суд відмовився також відстороняти мера.

Нагадаємо: