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Розкрив дані про військових: суд не став арештовувати мера Полтави Мамая

"Українська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 15:26
Мамай із адвокатом. Фото: Полтавщина

Київський районний суд Полтави відмовився обрати запобіжний захід у вигляді арешту меру міста Олександру Мамаю, якого підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану.

Джерело: місцеве видання "Полтавщина"

Деталі: Суддя-спікер Київського районного суду Полтави Олена Маринець повідомила, що за рішенням суду Мамай має на вимогу прибувати до слідчого прокурора та суду.

Про арешт Мамая клопотав слідчий Вадим Горбовський. 20 січня суддя Юрій Бабенко відмовився призначити арешт і відпустив Мамая під собобисте зобов'язання. Також він призначив розгляд наступного клопотання щодо відсторонення від посади міського голови на 10:15 23 січня.

Передісторія:

  • 29 грудня Служба безпеки Українивручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.
  • За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.\
  • Мамай не визнав своєї провини та за його словами, інформацію про розташування військових отримав із незасекреченого листа до міськради.

Теми: Полтававійна
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