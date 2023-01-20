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Розкрив дані про військових: суд не став арештовувати мера Полтави Мамая

"Українська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 14:26
Розкрив дані про військових: суд не став арештовувати мера Полтави Мамая
Мамай із адвокатом. Фото: Полтавщина

Київський районний суд Полтави відмовився обрати запобіжний захід у вигляді арешту меру міста Олександру Мамаю, якого підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану.

Джерело: місцеве видання "Полтавщина"

Деталі: Суддя-спікер Київського районного суду Полтави Олена Маринець повідомила, що за рішенням суду Мамай має на вимогу прибувати до слідчого прокурора та суду.

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Про арешт Мамая клопотав слідчий Вадим Горбовський. 20 січня суддя Юрій Бабенко відмовився призначити арешт і відпустив Мамая під собобисте зобов'язання. Також він призначив розгляд наступного клопотання щодо відсторонення від посади міського голови на 10:15 23 січня.

Передісторія:

  • 29 грудня Служба безпеки Українивручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.
  • За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.\
  • Мамай не визнав своєї провини та за його словами, інформацію про розташування військових отримав із незасекреченого листа до міськради.

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Теми: Полтававійна
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