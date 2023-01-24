СБУ обшукала міськраду Полтави в справі Мамая
Служба безпеки України 24 січня провела обшуки в Полтавській міськраді в справі щодо мера Полтави Олександра Мамая.
Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Дослівно: "Слідчі Полтавського управління СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури проводили обшуки в Полтавській міськраді.
Ці дії відбувалися в рамках попередньо відкритого кримінального провадження за ст.114-2 ККУ".
Деталі: Про результати обшуків не спецслужба не повідомляє.
За словами джерела УП, слідчі дії в Полтавській міськраді відбувалися в межах розслідування кримінального провадження за підозрою чинного мера Олександра Мамая у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану.
Передісторія:
- 29 грудня Служба безпеки України вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.
- За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.
- Мамай не визнав своєї провини та за його словами, інформацію про розташування військових отримав із незасекреченого листа до міськради.
- Київський районний суд Полтави відмовився арештовувати Мамая. Пізніше суд відмовився також відстороняти мера.