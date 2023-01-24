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СБУ обшукала міськраду Полтави в справі Мамая

Валентина РоманенкоВівторок, 24 січня 2023, 17:52
ілюстративне фото СБУ

Служба безпеки України 24 січня провела обшуки в Полтавській міськраді в справі щодо мера Полтави Олександра Мамая.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Слідчі Полтавського управління СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури проводили обшуки в Полтавській міськраді.

Ці дії відбувалися в рамках попередньо відкритого кримінального провадження за ст.114-2 ККУ".

Деталі: Про результати обшуків не спецслужба не повідомляє.

За словами джерела УП, слідчі дії в Полтавській міськраді відбувалися в межах розслідування кримінального провадження за підозрою чинного мера Олександра Мамая у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 грудня Служба безпеки України вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.
  • За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.
  • Мамай не визнав своєї провини та за його словами, інформацію про розташування військових отримав із незасекреченого листа до міськради.
  • Київський районний суд Полтави відмовився арештовувати Мамая. Пізніше суд відмовився також відстороняти мера.

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Теми: ПолтаваСБУобшуки
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