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Без Тургенєва і Герцена: у Києві перейменували низку вулиць

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 березня 2023, 21:02
Ілюстартивне фото з відкритих джерел

У Києві перейменували три вулиці та провулок, назви яких пов’язані з країною-агресором та її "сателітами".

Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації

Деталі: У Солом’янському районі перейменували вулицю Генерала Тупікова в Андрія Мельника, в Оболонському – вулицю Аляб’єва в Гулаків-Артемовських, в Шевченківському – вулицю Тургенєвська в Олександра Кониського і провулок Герцена в провулок Бабин Яр.

За відповідні рішення проголосувала більшість депутатів міської ради.

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Теми: дерусифікаціяКиїв
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