Без Тургенєва і Герцена: у Києві перейменували низку вулиць
Четвер, 2 березня 2023, 21:02
У Києві перейменували три вулиці та провулок, назви яких пов’язані з країною-агресором та її "сателітами".
Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації
Деталі: У Солом’янському районі перейменували вулицю Генерала Тупікова в Андрія Мельника, в Оболонському – вулицю Аляб’єва в Гулаків-Артемовських, в Шевченківському – вулицю Тургенєвська в Олександра Кониського і провулок Герцена в провулок Бабин Яр.
За відповідні рішення проголосувала більшість депутатів міської ради.
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