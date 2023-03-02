Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов про завершення війни: Не все залежить від нас

Альона Мазуренко Четвер, 2 березня 2023, 21:49
Данілов про завершення війни: Не все залежить від нас
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що терміни закінчення війни залежать не тільки України, а й від західної допомоги.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону 

У Данілова запитали, коли може закінчитися війна.

Реклама:

Пряма мова: "Розуміємо, що відбувається. Я не можу зараз сказати, чи буде це місяць, чи два, чи півроку, чи трошки більше. Маємо на увазі, що не все залежить від нас.

Маємо розуміння, що допомога від наших партнерів є ключовою. Зараз допомога йде і вона збільшується. Ми не можемо порівняти те, що було в березні 2022 року із березнем 2023 року - це уже зовсім інше відношення і зовсім інша кількість партнерів.

Ну і звісно буде залежати від наших Збройних сил. Я точно знаю, що вони нас не підведуть і все буде добре. Питання тільки часу".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДаніловвійнаРНБОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Данілов
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: