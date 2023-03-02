Данілов про завершення війни: Не все залежить від нас

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що терміни закінчення війни залежать не тільки України, а й від західної допомоги.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

У Данілова запитали, коли може закінчитися війна.

Пряма мова: "Розуміємо, що відбувається. Я не можу зараз сказати, чи буде це місяць, чи два, чи півроку, чи трошки більше. Маємо на увазі, що не все залежить від нас.

Маємо розуміння, що допомога від наших партнерів є ключовою. Зараз допомога йде і вона збільшується. Ми не можемо порівняти те, що було в березні 2022 року із березнем 2023 року - це уже зовсім інше відношення і зовсім інша кількість партнерів.

Ну і звісно буде залежати від наших Збройних сил. Я точно знаю, що вони нас не підведуть і все буде добре. Питання тільки часу".