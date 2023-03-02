Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті: 1 до 7 на нашу користь
Четвер, 2 березня 2023, 22:09
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.
Джерело: Данілов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Ми сьогодні (2 березня - ред.) на засіданні Ставки дивилися на втрати Російської Федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута.
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Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо.
І ось цей скажімо так перерахунок – 1 до 7 на нашу користь".
Що було раніше:
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- 2 березня британська розвідка спрогнозувала погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.
- У лютому голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спрогнозував, що українські сили не відступатимуть з Бахмута.