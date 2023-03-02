Секретар РНБО прогнозує, що РФ лусне як "херсонський кавун" і пригадав Путіну слова про "воєнторги"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація невдовзі лусне як переспілий херсонський кавун. Данілов також пригадав російському диктатору його слова щодо Криму від 2014 року про "воєнторги, де можна придбати все необхідне".

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Деталі: Спочатку Данілов пригадав російському диктатору Володимиру Путіну його слова на початку російсько-української війни у 2014 році.

Тоді Путін заявив, що в Криму нібито немає російських військових, а форму та інше "можна купити у будь-якому воєнторгу".

У 2023-му році Данілов прогнозує, що тепер "воєнторги" запрацюють в РФ, найближчим часом – на Кавказі.

Коментуючи події під в Брянській області РФ і можливі подальші подібні інциденти, Данілов заявив, що "мережа воєнторгів дуже розвинена на території РФ".

Пряма мова: "Ми будемо бачити найближчим часом дуже багато розмаїття використання продукції воєнторгів на території Російської Федерації.

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Побачите, це буде лавина, яку зупинити буде неможливо...

Найближчим часом воєнторг буде обов’язково знаходитись на Кавказі. Філій воєнторгів там буде дуже багато: вони будуть в Чечні, Ічкерії, Дагестані, Інгушетії. Вони будуть у величезній кількості міст і районів Кавказу.

І те, що Путін скасував візит десь в ті райони, – це переляк від того, що там могли відбутися дії, пов’язані з російськими воєнторгами".

Деталі: Данілов також вважає, що розпад Росії неминучий, і це відбудеться "за нашого життя".

За його словами, у Брянській області діяли громадяни Росії, які мають право на території РФ робити ті речі, які вважають потрібними.

Пряма мова: "Це буде найближчим часом. Це буде за нашого життя і розпад Росії - він є неминучим. І я вже неодноразово казав, що Захід має до цього готуватися...

Захід має готуватися, що Росія лусне. Вона лусне як наш переспілий херсонський кавун і це буде найближчим часом і почнеться це з Кавказу".