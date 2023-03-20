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Українські військові тренувалися в Італії з використання системи ППО SAMP-T – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 20 березня 2023, 01:36

Українські військовослужбовці пройшли навчальну програму в Італії.

Джерело: ANSA з посиланням на джерела

Дослівно: "Група з близько 20 українських військовослужбовців завершила навчальну програму в Італії".

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Деталі: ANSA підтвердило повідомлення іншого видання – Il Fatto Quotidiano – про те, що навчання проходило в Сабаудії та стосувалося системи протиповітряної оборони SAMP-T.

Також зазначається, що Італія і Франція домовилися про постачання цієї системи Києву, щоб допомогти йому захистити свої міста від російських повітряних атак.

Теми: ІталіяППОЗбройні сили
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