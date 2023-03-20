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Украинские военные тренировались в Италии по использованию системы ПВО SAMP-T – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 марта 2023, 01:36

Украинские военнослужащие прошли учебную программу в Италии.

Источник: ANSA со ссылкой на источники

Дословно: "Группа из около 20 украинских военнослужащих завершила учебную программу в Италии".

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Детали: ANSA подтвердило сообщение другого издания - Il Fatto Quotidiano – о том, что обучение проходило в Сабаудии и касалось системы противовоздушной обороны SAMP-T.

Также отмечается, что Италия и Франция договорились о поставках этой системы Киеву, чтобы помочь ему защитить свои города от российских воздушных атак.

Темы: ИталияПВОВооруженные силы
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