Украинские военные тренировались в Италии по использованию системы ПВО SAMP-T – СМИ
Понедельник, 20 марта 2023, 01:36
Украинские военнослужащие прошли учебную программу в Италии.
Источник: ANSA со ссылкой на источники
Дословно: "Группа из около 20 украинских военнослужащих завершила учебную программу в Италии".
Реклама:
Детали: ANSA подтвердило сообщение другого издания - Il Fatto Quotidiano – о том, что обучение проходило в Сабаудии и касалось системы противовоздушной обороны SAMP-T.
Также отмечается, что Италия и Франция договорились о поставках этой системы Киеву, чтобы помочь ему защитить свои города от российских воздушных атак.