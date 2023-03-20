Китай про ордер на арешт Путіна: займатимемо справедливу позицію

Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, має зайняти "справедливу позицію".

Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Ван Веньбінь заявив журналістам, що "Китай продовжуватиме займати об'єктивну і справедливу позицію в українській кризі та відіграватиме конструктивну роль у мирних переговорах".

Як відомо, лідер Китаю Сі Цзіньпінь приїде у понеділок до Москви з дводенним візитом і проведе переговори з Путіним.

Раніше повідомлялося, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у понеділок звернеться з проханням про виділення додаткових коштів для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо