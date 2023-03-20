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Китай про ордер на арешт Путіна: займатимемо справедливу позицію

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 10:25

Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, має зайняти "справедливу позицію".

Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Ван Веньбінь заявив журналістам, що "Китай продовжуватиме займати об'єктивну і справедливу позицію в українській кризі та відіграватиме конструктивну роль у мирних переговорах".

Як відомо, лідер Китаю Сі Цзіньпінь приїде у понеділок до Москви з дводенним візитом і проведе переговори з Путіним.

Раніше повідомлялося, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у понеділок звернеться з проханням про виділення додаткових коштів для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо

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Теми: КитайГаазький трибунал
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