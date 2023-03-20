Китай об ордере на арест Путина: будем занимать справедливую позицию

Международный уголовный суд (МУС), который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, должен занять "справедливую позицию".

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Ван Вэньбинь заявил журналистам, что "Китай будет продолжать занимать объективную и справедливую позицию в украинском кризисе и играть конструктивную роль в мирных переговорах".

Как известно, лидер Китая Си Цзиньпинь приедет в понедельник в Москву с двухдневным визитом и проведет переговоры с Путиным.

Ранее сообщалось, что главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в понедельник обратится с просьбой о выделении дополнительных средств для расследования военных преступлений России в Украине.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало.