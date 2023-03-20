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Над колишньою резиденцією посла РФ у Таллінні підняли естонський прапор

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 11:21
Над колишньою резиденцією посла РФ у Таллінні підняли естонський прапор
Прапор Естонії. Фото unsplash.com

Над будівлею, в якій раніше була резиденція російського посла в Таллінні, підняли прапор Естонії.

Про це повідомляє суспільний мовник ERR, пише "Європейська правда".

З воріт резиденції посла РФ, що за адресою Козе тее 27 у Таллінні, зник російський герб, а замість російського прапора підняли естонський – оскільки посол Росії Володимир Ліпаєв залишив країну.

"Наскільки відомо МЗС, з 1 березня посольство Росії припинило договір оренди цієї площі і її повернули орендодавцю, тож будівля більше не є посольською резиденцією. Оскільки посла тут вже немає, російське посольство вирішило, що не потребує цього приміщення", - прокоментував міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу. 

Він розповів, що, за принципом паритету, у російському посольстві залишилося вісім дипломатів та 15 осіб недипломатичного персоналу, також у них працюють четверо найманих працівників з Естонії. 

Урмас Рейнсалу додав, що не бачить підстав в осяжному майбутньому переглядати своє рішення щодо скорочення дипломатичної присутності РФ. 

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року посли Росії та Естонії повернулися у свої столиці.

ВІДЕО ДНЯ

У користуванні посольства РФ в Естонії залишається комплекс приміщень посольства в історичній частині Таллінна. Крім того, РФ орендує окремі приміщення для відділу соцстрахування та декілька квартир для співробітників посольства.

Теми: РосіяЕстонія
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