Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Над колишньою резиденцією посла РФ у Таллінні підняли естонський прапор

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 10:21
Над колишньою резиденцією посла РФ у Таллінні підняли естонський прапор
Прапор Естонії. Фото unsplash.com

Над будівлею, в якій раніше була резиденція російського посла в Таллінні, підняли прапор Естонії.

Про це повідомляє суспільний мовник ERR, пише "Європейська правда".

З воріт резиденції посла РФ, що за адресою Козе тее 27 у Таллінні, зник російський герб, а замість російського прапора підняли естонський – оскільки посол Росії Володимир Ліпаєв залишив країну.

Реклама:

"Наскільки відомо МЗС, з 1 березня посольство Росії припинило договір оренди цієї площі і її повернули орендодавцю, тож будівля більше не є посольською резиденцією. Оскільки посла тут вже немає, російське посольство вирішило, що не потребує цього приміщення", - прокоментував міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу. 

Він розповів, що, за принципом паритету, у російському посольстві залишилося вісім дипломатів та 15 осіб недипломатичного персоналу, також у них працюють четверо найманих працівників з Естонії. 

Урмас Рейнсалу додав, що не бачить підстав в осяжному майбутньому переглядати своє рішення щодо скорочення дипломатичної присутності РФ. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року посли Росії та Естонії повернулися у свої столиці.

У користуванні посольства РФ в Естонії залишається комплекс приміщень посольства в історичній частині Таллінна. Крім того, РФ орендує окремі приміщення для відділу соцстрахування та декілька квартир для співробітників посольства.

Теми: РосіяЕстонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росія
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: