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Над бывшей резиденцией посла РФ в Таллинне подняли эстонский флаг

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 11:21
Над бывшей резиденцией посла РФ в Таллинне подняли эстонский флаг
Флаг Эстонии. Фото unsplash.com

Над зданием, в котором раньше находилась резиденция российского посла в Эстонии, подняли эстонский флаг.

Об этом сообщает общественный вещатель ERR, пишет "Европейская правда".

С ворот резиденции посла РФ, по адресу Козе тее 27 в Таллинне, исчез российский герб, а вместо российского флага подняли эстонский – поскольку посол России Владимир Липаев покинул страну.

"Насколько известно МИД, с 1 марта посольство России прекратило договор аренды этой площади и ее вернули арендодателю, поэтому здание больше не является посольской резиденцией. Поскольку посла здесь уже нет, российское посольство решило, что не нуждается в этом помещении", - прокомментировал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Он рассказал, что по принципу паритета в российском посольстве осталось восемь дипломатов и 15 человек недипломатического персонала, также у них работают четверо наемных работников из Эстонии.

Урмас Рейнсалу добавил, что не видит оснований в обозримом будущем пересматривать свое решение о сокращении дипломатического присутствия РФ.

Напомним, в начале февраля 2023 года послы России и Эстонии вернулись в свои столицы.

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В пользовании посольства РФ в Эстонии остается комплекс помещений посольства в исторической части Таллинна. Кроме того, РФ арендует отдельные помещения для отдела соцстрахования и несколько квартир для сотрудников посольства.

Темы: РосcияЭстония
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