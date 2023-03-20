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Парламент Франції розгляне два проєкти про недовіру уряду

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 10:46

У нижній палаті парламенту Франції зареєстрували два проєкти про недовіру уряду через схвалення пенсійної реформи, голосування відбудеться надвечір 20 березня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Депутати Національної асамблеї внесли загалом два проєкти про висловлення недовіри уряду Елізабет Борн, розглядатимуть обидва з них.

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Перший – "міжпартійний" проєкт вотуму недовіри, ініційований групою Liot та підтриманий парламентарями з альянсу лівих сил Nupes.

Другий проєкт вотуму недовіри внесли депутати "Національного об’єднання" Марін Ле Пен. 

Для відставки уряду необхідно, щоби один з проєктів отримав щонайменш 287 голосів. За прогнозами, поки міжпартійний проєкт має підтримку 261 депутатів і вирішальним для результату цього голосування стане вибір правих "республіканців".

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Розгляд обох проєктів очікувано розпочнеться о 16 годині. Процедура передбачає презентацію проєктів, виступи представників політсил з їхніми аргументами та відповідь уряду. 

Голосування може відбутися близько 18 години. На відміну від голосування за законопроєкти, у цьому випадку парламентарі віддаватимуть свій голос не в головній парламентській залі, а у прилеглих залах. Втім, результати голосування є відкритими і список тих, хто проголосує за недовіру уряду, буде публікуватися на сайті Національної асамблеї одразу після оголошення результатів. 

Якщо за підсумками голосування уряду висловлять недовіру, це означатиме його відставку та відхилення проєкту пенсійної реформи. Не виключено, що у такому разі Еммануель Макрон вирішить розпустити парламент. 

Якщо обидва вотуми недовіри проваляться, проєкт пенсійної реформи вважатиметься ухваленим. Опозиційні сили у такому разі готуються оскаржувати його у Конституційному суді. Підписання проєкту президентом доведеться відкласти до завершення розгляду цих звернень, якщо вони будуть подані. 

Соцопитування свідчать, що 68% французів хочуть відставки уряду після рішення "протиснути" пенсійну реформу за спеціальною процедурою, що уможливлює ухвалення проєкту без фінального голосування у Національній асамблеї. 

Детально на цю тему читайте у статті - Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу.

Теми: ФранціяЄвропаКабінет міністрів
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