Парламент Франции рассмотрит два проекта о недоверии правительству

В нижней палате парламента Франции зарегистрировали два проекта о недоверии правительству из-за одобрения пенсионной реформы, голосование состоится вечером 20 марта.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Депутаты Национальной ассамблеи внесли всего два проекта о выражении недоверия правительству Элизабет Борн, рассматривать будут оба из них.

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Первый - "межпартийный" проект вотума недоверия, инициированный группой Liot и поддержанный парламентариями из альянса левых сил Nupes.

Второй проект вотума недоверия внесли депутаты "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Для отставки правительства необходимо, чтобы один из проектов получил не менее 287 голосов. По прогнозам, пока межпартийный проект имеет поддержку 261 депутата и решающим для результата этого голосования станет выбор правых "республиканцев".

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Рассмотрение обоих проектов ожидаемо начнется в 16 часов. Процедура предусматривает презентацию проектов, выступления представителей политсил с их аргументами и ответ правительства.

Голосование может состояться около 18:00. В отличие от голосования за законопроекты, в этом случае парламентарии будут отдавать свой голос не в главном парламентском зале, а в прилегающих залах. Впрочем, результаты голосования открыты и список тех, кто проголосует за недоверие правительству, будет публиковаться на сайте Национальной ассамблеи сразу после объявления результатов.

Если по итогам голосования правительству выразят недоверие, это будет означать его отставку и отклонение проекта пенсионной реформы. Не исключено, что в таком случае Эммануэль Макрон решит распустить парламент.

Если оба вотума недоверия провалятся, проект пенсионной реформы будет считаться принятым. Оппозиционные силы в таком случае готовятся оспаривать его в Конституционном суде. Подписание проекта президентом придется отложить до завершения рассмотрения этих обращений, если они будут поданы.

Соцопросы свидетельствуют, что 68% французов хотят отставки правительства после решения "продавить" пенсионную реформу по специальной процедуре, что делает возможным принятие проекта без финального голосования в Национальной ассамблее.

Подробно на эту тему читайте в статье Макрон идет на обострение: как ради пенсионной реформы Франция вошла в политический кризис.