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Боррель: Європа має швидко надати Україні необхідну кількість боєприпасів

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 12:28
Боррель: Європа має швидко надати Україні необхідну кількість боєприпасів
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається на досягнення угоди країнами Євросоюзу щодо пропозиції спільно закупити боєприпаси для України.

Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Боррель розповів, що перша частина зустрічі буде присвячена ситуації в Україні, під час якої виступить глава МЗС Дмитро Кулеба і буде обговорюватися подальша підтримка з боку ЄС.

"У другій половині дня ми проведемо спільну зустріч глав МЗС і міністрів оборони, і я сподіваюся, що вони фіналізують угоду про надання боєприпасів Україні. Є пропозиція, яка включає три напрямки, на загальну суму 2 млрд євро. Я сподіваюся міністри зможуть досягти домовленості, інакше нам буде важко продовжувати постачання озброєння Україні", - сказав Боррель.

За його словами, європейські партнери добре знають, які боєприпаси потрібні Україні.

"Наша мета – надати боєприпаси Україні. Швидко, найбільшу можливу кількість і за найменшу ціну. Треба бути практичними: швидко, дешево і необхідну кількість", - додав він.

Як повідомлялося, ЄС може використати короткостроковий інструмент спільних закупівель зброї з бюджетом в 500 мільйонів євро для прискорення промислового виробництва необхідних Україні 155-міліметрових боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Досі країни ЄС надали Україні 350 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, яких Київ потребує більше для утримання лінії оборони і початку очікуваного весняного контрнаступу.

Теми: ЄСУкраїнавійназброя
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