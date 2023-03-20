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Боррель: Европа должна быстро предоставить Украине необходимое количество боеприпасов

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 12:28
Боррель: Европа должна быстро предоставить Украине необходимое количество боеприпасов
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель надеется на достижение соглашения странами Евросоюза по предложению совместно закупить боеприпасы для Украины.

Об этом он заявил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Боррель рассказал, что первая часть встречи будет посвящена ситуации в Украине, во время которой выступит глава МИД Дмитрий Кулеба и будет обсуждаться дальнейшая поддержка со стороны ЕС.

"Во второй половине дня мы проведем совместную встречу глав МИД и министров обороны, и я надеюсь, что они финализируют соглашение о предоставлении боеприпасов Украине. Есть предложение, которое включает три направления, на общую сумму 2 млрд евро. Я надеюсь министры смогут достичь договоренности, иначе нам будет трудно продолжать поставки вооружения Украине", - сказал Боррель.

По его словам, европейские партнеры хорошо знают, какие боеприпасы нужны Украине.

"Наша цель - предоставить боеприпасы Украине. Быстро, наибольшее возможное количество и за наименьшую цену. Надо быть практичными: быстро, дешево и необходимое количество", - добавил он.

Как сообщалось, ЕС может использовать краткосрочный инструмент совместных закупок оружия с бюджетом в 500 миллионов евро для ускорения промышленного производства необходимых Украине 155-миллиметровых боеприпасов.

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До сих пор страны ЕС предоставили Украине 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, в которых Киев нуждается больше для удержания линии обороны и начала ожидаемого весеннего контрнаступления.

Темы: ЕСУкраинавойнаоружие
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