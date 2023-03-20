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У Нідерландах на підбитому російському танку невідомі намалювали символ Z

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 13:04

Невідомий намалював білою фарбою літеру Z на підбитому в Україні російському танку, який нещодавно встановили перед Музеєм свободи в нідерландському місті Грусбек.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Літера Z, символом російського вторгнення в Україну, з'явилась на танку в неділю у другій половині дня, повідомив директор музею Вель Лендерс. Співробітники музею якнайшвидше змили фарбу і повідомили поліцію. 

"Це карається. Це історичний об'єкт, який ми отримали на правах оренди. Ми розглядаємо заходи щодо цього", - сказали в музеї.

Сильно пошкоджений танк Т-72Б і зрешечена кулями українська карета швидкої допомоги перебувають у Грусбеку на площі перед Музеєм Свободи з п'ятниці.

Українська армія захопила танк у березні минулого року після того, як він підірвався на міні під час російської атаки на Київ.

Нагадаємо, підбитий росіянами танк вже виставляли у багатьох країнах Європи, в тому числі у Німеччині, Латвії, Естонії та Литві. Деякі міста відмовилися від експозиції, наприклад естонська Нарва.

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Теми: НідерландиРосіязброя
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