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В Нидерландах на подбитом российском танке неизвестные нарисовали символ Z

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 12:04

Неизвестный нарисовал белой краской букву Z на подбитом в Украине российском танке, который недавно установили перед Музеем свободы в нидерландском городе Грусбек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Литера Z, символом российского вторжения в Украину, появилась на танке в воскресенье во второй половине дня, сообщил директор музея Вель Лендерс. Сотрудники музея как можно быстрее смыли краску и сообщили в полицию.

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"Это наказуемо. Это исторический объект, который мы получили на правах аренды. Мы рассматриваем меры в связи с этим", - сказали в музее.

Сильно поврежденный танк Т-72Б и изрешеченная пулями украинская карета скорой помощи находятся в Грусбеке на площади перед Музеем Свободы с пятницы.

Украинская армия захватила танк в марте прошлого года после того, как он подорвался на мине во время российской атаки на Киев.

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Напомним, подбитый россиянами танк уже выставляли во многих странах Европы, в том числе в Германии, Латвии, Эстонии и Литве. Некоторые города отказались от экспозиции, например эстонская Нарва.

Темы: НидерландыРосcияоружие
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