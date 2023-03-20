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В Україні буде тепло, місцями дощі

Ірина БалачукПонеділок, 20 березня 2023, 13:03
В Україні буде тепло, місцями дощі
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується тепла весняна погода – вдень до 13-18 градусів тепла та місцями невеликі дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 21 березня вночі +2+6°С, вдень до +13°С, у північних, центральних та західних областях невеликі дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, південно-західний 5-10 м/с. 

 

22 березня вночі +2+6°С, вдень до +16°С, сонячно, лише на Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Херсонщині та у Криму місцями невеликі дощі. Вітер західний, південно-західний 3-8 м/с.

 

23 березня по всій території України буде ще тепліше – до +7°С вночі та до +18°С вдень, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. 

 

Теми: погода
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