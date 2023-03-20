В Украине будет тепло, местами дожди

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая весенняя погода – днем до 13-18 градусов тепла и местами небольшие дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 21 марта ночью +2+6°С, днем до +13°С, в северных, центральных и западных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с.

22 марта ночью +2 +6°С, днем до +16°С, солнечно, лишь в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму местами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с.

23 марта по всей территории Украины будет еще теплее – до +7°С ночью и до +18°С днем, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.