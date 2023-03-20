Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине будет тепло, местами дожди

Ирина БалачукПонедельник, 20 марта 2023, 12:03
В Украине будет тепло, местами дожди
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая весенняя погода – днем до 13-18 градусов тепла и местами небольшие дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 21 марта ночью +2+6°С, днем до +13°С, в северных, центральных и западных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с. 

Реклама:
 

22 марта ночью +2 +6°С, днем до +16°С, солнечно, лишь в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму местами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. 

 

23 марта по всей территории Украины будет еще теплее – до +7°С ночью и до +18°С днем, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. 

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 87 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
погода
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
Жара в Украине продолжает бить рекорды, но впереди облегчение
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
Последние новости
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
Все новости...
Реклама: