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Британія підписала історичну угоду з Україною про цифрову торгівлю

Понеділок, 20 березня 2023, 14:28

Велика Британія підписала ключову угоду про цифрову торгівлю з Україною, яка підтримає економіку країни та значно посилить британсько-українські торговельні та інвестиційні відносини.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Міністр бізнесу та торгівлі Кемі Баденох заявила, що підписана сьогодні угода відкриває шлях до нової ери сучасної торгівлі між Британією та Україною.

"Ми також продовжуємо дію безмитної торгівлі на імпорт з України до початку 2024 року, надаючи вкрай необхідну підтримку українському бізнесу. Ці ініціативи допоможуть захистити робочі місця, засоби до існування та сім'ї зараз і в післявоєнному майбутньому України", - сказала вона.

Завдяки підписаній угоді Україна отримає гарантований доступ до фінансових послуг, які мають вирішальне значення для відновлення країни, завдяки спрощенню транскордонних потоків даних. Український бізнес також зможе ефективніше та дешевше торгувати з Британією за допомогою електронних транзакцій, електронних підписів та електронних контрактів.

Міністерство бізнесу та торгівлі Британії у понеділок прийняло низку українських урядовців, а також 200 представників британського та міжнародного бізнесу та офіційних осіб.

Відомство організувало конференцію "Шлях до відновлення України", спрямовану на мобілізацію британського бізнесу до участі у майбутніх проєктах з відновлення України.

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"Цей захід та наша мобілізація британської промисловості є ключовим кроком на шляху до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні в червні", - додали в міністерстві.

Раніше у Мінцифри заявляли, що Україна стане другою країною світу, що підпише угоду про цифрову торгівлю з Великою Британією.

Британія у квітні 2022 року скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно угоди про вільну торгівлю.

Теми: Велика БританіяУкраїнатехнології
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