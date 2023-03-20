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Британия подписала историческое соглашение с Украиной о цифровой торговле

Понедельник, 20 марта 2023, 14:28

Великобритания подписала ключевое соглашение о цифровой торговле с Украиной, которое поддержит экономику страны и значительно усилит британско-украинские торговые и инвестиционные отношения.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, сообщает "Европейская правда".

Министр бизнеса и торговли Кеми Баденох заявила, что подписанное сегодня соглашение открывает путь к новой эре современной торговли между Британией и Украиной.

"Мы также продолжаем действие беспошлинной торговли на импорт из Украины до начала 2024 года, предоставляя крайне необходимую поддержку украинскому бизнесу. Эти инициативы помогут защитить рабочие места, средства к существованию и семьи сейчас и в послевоенном будущем Украины", - сказала она.

Благодаря подписанному соглашению Украина получит гарантированный доступ к финансовым услугам, которые имеют решающее значение для восстановления страны, благодаря упрощению трансграничных потоков данных. Украинский бизнес также сможет эффективнее и дешевле торговать с Британией с помощью электронных транзакций, электронных подписей и электронных контрактов.

Министерство бизнеса и торговли Великобритании в понедельник приняло ряд украинских чиновников, а также 200 представителей британского и международного бизнеса и официальных лиц.

Ведомство организовало конференцию "Путь к восстановлению Украины", направленную на мобилизацию британского бизнеса к участию в будущих проектах по восстановлению Украины.

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"Это мероприятие и наша мобилизация британской промышленности является ключевым шагом на пути к Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Лондоне в июне", - добавили в министерстве.

Ранее в Минцифры заявляли, что Украина станет второй страной мира, которая подпишет соглашение о цифровой торговле с Великобританией.

Великобритания в апреле 2022 года отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт в соответствии с соглашением о свободной торговле.

Темы: ВеликобританияУкраинатехнологии
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