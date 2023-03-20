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МЗС РФ знову заявило, що "зернову угоду" продовжили на 60 днів, та погрожує виходом

"Економічна правда"Понеділок, 20 березня 2023, 13:29

Міністерство закордонних справ Росії знову заявило, що чорноморську "зернову ініціативу" в суботу було продовжено на 60 днів, а не на 120, як передбачається початковими домовленостями.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ.

"У зв'язку з відсутністю зрушень у реалізації Меморандуму Росія-ООН щодо нормалізації вітчизняного сільгоспекспорту в Москві ухвалили рішення скоротити період чергової пролонгації до 60 днів, тобто до 18 травня", - йдеться в ній.

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У Москві додали, що свою позицію офіційно доводили до турецької та української сторін та представників ООН.

"Формальних заперечень не було. Таким чином, домовленість продовжує діяти протягом наступних двох місяців у наявних параметрах, без будь-яких змін щодо задіяних портів, номенклатури вантажів та узгодженого порядку інспекцій", – зазначили в російському відомстві.

МЗС РФ додає, що подальше продовження ініціативи залежатиме від прогресу в реалізації умов у контексті імплементації Меморандуму Росія-ООН. Зокрема, перепідключення "Россєльхозбанку" до SWIFT; поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування; скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів; відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса"; розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив. 

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Без просування щодо виконання цих вимог, росіяни погрожують вийти з домовленостей.

Заяви РФ щодо одноосібного припинення виконання угоди через менший за передбачений термін негативно впливатиме на роботу коридору та можливості українських експортерів укладати контракти, адже ринок не буде впевнений в можливості суден пройти Босфор

Раніше ЕП писала, що продовживши угоду лише на 60 днів, агресор хоче утримувати свої політичні позиції в залежних від продовольчого імпорту країнах, нібито сприяючи більшій пропозиції зерна у світі, і одночасно – зменшити заробітки України та відбирати українські ніші на традиційних ринках, передусім у Єгипті.

Нагадуємо:

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів.

Читайте також: Бій за "коридор". Чому Росія саботує продовження "зернової угоди" і чого хоче Україна

Теми: Росіязерно
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