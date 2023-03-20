МИД РФ снова заявило, что "зерновое соглашение" продлили на 60 дней, и угрожает выходом

Министерство иностранных дел России вновь заявило, что черноморская "зерновая инициатива" в субботу была продлена на 60 дней, а не на 120, как предполагается первоначальными договоренностями.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В связи с отсутствием сдвигов в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - говорится в ней.

В Москве добавили, что свою позицию официально доводили до турецкой и украинской сторон и представителей ООН.

"Формальных возражений не было. Таким образом, договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений относительно задействованных портов, номенклатуры грузов и согласованного порядка инспекций", – отметили в российском ведомстве.

МИД РФ добавляет, что дальнейшее продление инициативы будет зависеть от прогресса в реализации условий в контексте имплементации Меморандума Россия-ООН. В частности, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование забугорных активов и счетов русских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Без продвижения по выполнению этих требований, россияне угрожают выйти из договоренностей.

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Ранее ЭП писала, что продлив соглашение всего на 60 дней, агрессор хочет удерживать свои политические позиции в зависимых от продовольственного импорта странах, якобы способствуя большему предложению зерна в мире, и одновременно уменьшить заработки Украины и отбирать украинские ниши на традиционных рынках, прежде всего в Египте. .

Напоминаем:

Вицепремьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой инициативы на 120 дней.

В октябре Россия направила ООН список требований, в случае невыполнения которых угрожала выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря.

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