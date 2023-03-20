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ЄС погодив план прискорення постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 13:48
ЄС погодив план прискорення постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро - ЗМІ

Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС досягли згоди щодо спільної ініціативи з постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами. 

Як пише "Європейська правда", про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк. 

У своєму Twitter Джозвяк написав, що на засіданні Ради ЄС погодили ініціативу, яку висунув глава дипломатії Жозеп Боррель. Вона передбачає вирішення проблеми дефіциту боєприпасів та прискорення темпів їх постачання.

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"Міністри закордонних справ ЄС досягли домовленості щодо плану постачання боєприпасів для України", - коротко зазначив Джозвяк.

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Офіційно деталі домовленостей поки не оприлюднили. Однак перед зустріччю Боррель висловив сподівання, що країни схвалять пропозицію, яку він представив, з трьома напрямками на загальну суму 2 млрд євро

Раніше Боррель деталізував, що йдеться, по-перше, про збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, про спільні закупівлі європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє, про швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому, щоб мати можливість задовольнити ці потреби.

Європейські дипломати у коментарі dpa кажуть, що ініціатива передбачає постачання Україні протягом наступних 12 місяців 1 млн артилерійських снарядів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який брав участь у засіданні дистанційно, наголосив, що артилерійські боєприпаси є найпершим пріоритетом і від обсягів та темпів постачань напряму залежить збереження життів українців. 

Теми: ЄСзброявійнаУкраїна
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