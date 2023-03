ЄС погодив план прискорення постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро - ЗМІ

Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС досягли згоди щодо спільної ініціативи з постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами.

Як пише "Європейська правда", про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

У своєму Twitter Джозвяк написав, що на засіданні Ради ЄС погодили ініціативу, яку висунув глава дипломатії Жозеп Боррель. Вона передбачає вирішення проблеми дефіциту боєприпасів та прискорення темпів їх постачання.

"Міністри закордонних справ ЄС досягли домовленості щодо плану постачання боєприпасів для України", - коротко зазначив Джозвяк.

White smoke: deal among EU foreign minister on the ammunition plan for #Ukraine