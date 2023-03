ЕС согласовал план ускорения поставок боеприпасов Украине на 2 млрд евро - СМИ

Министры иностранных дел и обороны стран ЕС достигли согласия относительно совместной инициативы по поставкам боеприпасов для Украины и пополнения собственных складов со снарядами.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

В своем Twitter Джозвяк написал, что на заседании Совета ЕС согласовали инициативу, которую выдвинул глава дипломатии Жозеп Боррель.

"Министры иностранных дел ЕС достигли договоренности относительно плана поставок боеприпасов для Украины", - коротко отметил Джозвяк.

White smoke: deal among EU foreign minister on the ammunition plan for #Ukraine