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ЕС согласовал план ускорения поставок боеприпасов Украине на 2 млрд евро - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 13:48
ЕС согласовал план ускорения поставок боеприпасов Украине на 2 млрд евро - СМИ

Министры иностранных дел и обороны стран ЕС достигли согласия относительно совместной инициативы по поставкам боеприпасов для Украины и пополнения собственных складов со снарядами.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

В своем Twitter Джозвяк написал, что на заседании Совета ЕС согласовали инициативу, которую выдвинул глава дипломатии Жозеп Боррель.

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"Министры иностранных дел ЕС достигли договоренности относительно плана поставок боеприпасов для Украины", - коротко отметил Джозвяк.

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Официально детали пока не обнародовали. Однако перед встречей Боррель выразил надежду, что страны одобрят предложение, которое он представил, с тремя направлениями на общую сумму 2 млрд евро.

Ранее Боррель детализировал, что речь идет, во-первых, об увеличении поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, о совместных закупках европейских государств и ускорении их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих, о быстром наращивании производственных мощностей европейского оборонпрома, чтобы иметь возможность удовлетворить эти потребности.

Европейские дипломаты в комментарии dpa сообщили, что инициатива предусматривает поставку Украине в течение следующих 12 месяцев 1 млн артиллерийских снарядов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принимал участие в заседании дистанционно, подчеркнул, что артиллерийские боеприпасы являются первым приоритетом и от объемов и темпов поставок напрямую зависит сохранение жизней украинцев.

Темы: ЕСоружиевойнаУкраина
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