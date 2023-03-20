Прем’єр Латвії: 100% нашого суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним

Латвійці підтримують Україну не лише раціонально, а через абсолютне переконання та емоції, оскільки в минулому Росія чинила щодо них те саме, що чинить зараз щодо українців.

Про це прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Він нагадав, що латвійська зброя допомагала у захисті України з першого дня вторгнення РФ.

"Але окрім цього, наше громадянське суспільство, звичайні люди через всі типи організацій допомагають і підтримують вас усіма шляхами, які можна уявити – надсилають автобуси, автомобілі, надсилають медичну допомогу, передають гуманітарну допомогу і просто готівку, щоб допомогти українському суспільству так, як тільки спадає на думку", - сказав Каріньш.

Як приклад він також згадав про закон, за яким у разі, якщо людина сідає за кермо у дуже-дуже нетверезому стані, то держава конфіскує автомобіль.

"І у нас з’явилася проблема: а що робити з машинами, які накопичуються? І тут мій міністр фінансів каже: "А чому б нам не віддавати ці машини українській армії?" Ми з ними зв’язалися і з’ясували, що їм це цікаво. І ми надсилаємо до Збройних сил України - не всі авто, а ті, які справді потрібні на фронті", - пояснив Каріньш.

"Тож я жартома кажу, що 100% нашого суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним", - додав він.

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За словами Каріньша, широка підтримка латвійцями України має своє пояснення в історії Латвії.

"Під час Другої світової війни, особливо наприкінці війни, росіяни робили в Латвії те, що вони роблять в Україні, те, що робили в Бучі. Масові страти, депортації, виконання фейкових вироків, зґвалтування жінок, мародерство та крадіжки – все це відбувалося у нас, і люди досі зберігають пам’ять про це, це є в сімейній пам’яті. А зараз ми бачимо, що це роблять з вами", - зазначив він.

"Латвійці підтримують вас не лише раціонально, а через абсолютне переконання та емоції. У цьому питанні ми як нація доволі унікальні", - додав прем’єр Латвії.

Саме тому, за його словами, рішення уряду щодо підтримки України підтримує усе латвійське суспільство.

Як повідомлялося, Латвія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу вже у 2023 році, водночас про приєднання до Північноатлантичного альянсу має йтися після перемоги Києва у війні.

Повне інтерв'ю з прем'єр-міністром Латвії дивіться на Youtube-каналі ЄвроПравди.