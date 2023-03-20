Премьер Латвии: 100% нашего общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит по пьяни

Латвийцы поддерживают Украину не только рационально, а через абсолютное убеждение и эмоции, поскольку в прошлом Россия поступала с ними так же, как делает сейчас в отношении украинцев.

Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал в интервью "Европейской правде".

Он напомнил, что латвийское оружие помогало в защите Украины с первого дня вторжения РФ.

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"Но кроме этого, наше гражданское общество, обычные люди через все типы организаций помогают и поддерживают вас всеми путями, которые можно представить - присылают автобусы, автомобили, медицинскую помощь, передают гуманитарную помощь и просто наличные, чтобы помочь украинскому обществу так, как только приходит в голову", - сказал Кариньш.

В качестве примера он также упомянул о законе, по которому в случае, если человек садится за руль в очень нетрезвом состоянии, то государство конфискует автомобиль.

"И у нас появилась проблема: а что делать с машинами, которые накапливаются? И тут мой министр финансов говорит: "А почему бы нам не отдавать эти машины украинской армии?" Мы с ними связались и выяснили, что им это интересно. И мы отправляем в Вооруженные силы Украины - не все авто, а те, которые действительно нужны на фронте", - пояснил Кариньш.

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"Поэтому я в шутку говорю, что 100% нашего общества поддерживают Украину - даже те, кто ездит по пьяни", - добавил он.

По словам Кариньша, широкая поддержка латвийцами Украины имеет свое объяснение в истории Латвии.

"Во время Второй мировой войны, особенно в конце войны, русские делали в Латвии то, что они делают в Украине, то, что делали в Буче. Массовые казни, депортации, выполнение фейковых приговоров, изнасилование женщин, мародерство и кражи - все это происходило у нас, и люди до сих пор хранят память об этом, это есть в семейной памяти. А сейчас мы видим, что это делают с вами", - отметил он.

"Латвийцы поддерживают вас не только рационально, а через абсолютное убеждение и эмоции. В этом вопросе мы как нация довольно уникальны", - добавил премьер Латвии.

Именно поэтому, по его словам, решение правительства по поддержке Украины поддерживает все латвийское общество.

Как сообщалось, Латвия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз уже в 2023 году, в то же время о присоединении к Североатлантическому альянсу речь должна идти после победы Киева в войне.

Полное интервью с премьер-министром Латвии смотрите на youtube-канале ЕвроПравды.