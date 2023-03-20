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Туреччина зупинила транзит санкційних товарів до Росії

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 17:03
Туреччина зупинила транзит санкційних товарів до Росії
стокове фото

Після року війни в Україні та посилення тиску на Анкару з боку США та Європи цього місяця Туреччина припинила транзит до Росії товарів, які потрапили під західні санкції.

Про це заявив високопоставлений турецький чиновник з питань експорту та дипломат Цетін Текджеліоглу, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Турецький уряд передав компаніям список заборонених іноземних товарів і наказав їм не переправляти їх до Росії, починаючи з 1 березня, повідомив Текджеліоглу, голова Стамбульської асоціації експортерів чорних і кольорових металів.

"Будь-які товари з цього списку заблоковані для Росії, незалежно від того, з якої країни вони походять", - сказав він.

За словами представника ЄС, Анкара усно запевнила Єврокомісію, що з 1 березня товари, які підпадають під санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великої Британії, не будуть транзитом відправляти до Росії.

Міністерство торгівлі Туреччини відмовилося від коментарів.

Західні країни запровадили санкції проти Москви після її вторгнення в Україну в лютому минулого року. Проте канали постачання з Туреччини та інших світових торговельних центрів залишалися відкритими, що змусило Вашингтон минулого місяця попередити Анкару через експорт хімікатів, мікрочипів та інших товарів, які можуть бути використані у військових діях Москви.

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Анкара намагається збалансувати свої добрі зв'язки як з Москвою, так і з Києвом в умовах війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявила, що не дозволить їх обходити в Туреччині, і що російські військові не зможуть використати жодну поставлену продукцію у військових цілях.

З огляду на серйозні попередження з боку західних урядів, це була можливість уникнути конфронтації з ЄС, куди спрямовується половина турецького експорту в рамках спільного митного союзу, сказав Текджеліоглу.

"З початку березня є список обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі до Росії, і була дана відповідна вказівка", - сказав він.

Однак вироблені в Туреччині товари, навіть з компонентами з інших країн, як і раніше, можуть надсилати в Росію без обмежень, зазначив Текджеліоглу.

За його словами, нові обмеження Туреччини призвели до того, що російські імпортери почали шукати альтернативних постачальників у Казахстані та в інших країнах. "Їх більше не хвилює ціна. Вони просто намагаються закінчити своє виробництво", - сказав він.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що російські компанії в останні тижні засипали казахстанських партнерів новими запитами на деякі з тисяч найменувань товарів, заборонених Заходом, причому два джерела посилаються на нові турецькі обмеження.

Нагадаємо, Європейський Союз планує звернутися до третіх країн, які в останній рік різко збільшили імпорт передових технологій та інших товарів із ЄС, посилити торговельний контроль, аби вони не використовувались Росією для обходу санкцій.

Теми: ТуреччинаРосіясанкціївійна
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