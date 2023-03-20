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Туреччина зупинила транзит санкційних товарів до Росії

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 16:03
Туреччина зупинила транзит санкційних товарів до Росії
стокове фото

Після року війни в Україні та посилення тиску на Анкару з боку США та Європи цього місяця Туреччина припинила транзит до Росії товарів, які потрапили під західні санкції.

Про це заявив високопоставлений турецький чиновник з питань експорту та дипломат Цетін Текджеліоглу, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Турецький уряд передав компаніям список заборонених іноземних товарів і наказав їм не переправляти їх до Росії, починаючи з 1 березня, повідомив Текджеліоглу, голова Стамбульської асоціації експортерів чорних і кольорових металів.

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"Будь-які товари з цього списку заблоковані для Росії, незалежно від того, з якої країни вони походять", - сказав він.

За словами представника ЄС, Анкара усно запевнила Єврокомісію, що з 1 березня товари, які підпадають під санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великої Британії, не будуть транзитом відправляти до Росії.

Міністерство торгівлі Туреччини відмовилося від коментарів.

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Західні країни запровадили санкції проти Москви після її вторгнення в Україну в лютому минулого року. Проте канали постачання з Туреччини та інших світових торговельних центрів залишалися відкритими, що змусило Вашингтон минулого місяця попередити Анкару через експорт хімікатів, мікрочипів та інших товарів, які можуть бути використані у військових діях Москви.

Анкара намагається збалансувати свої добрі зв'язки як з Москвою, так і з Києвом в умовах війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявила, що не дозволить їх обходити в Туреччині, і що російські військові не зможуть використати жодну поставлену продукцію у військових цілях.

З огляду на серйозні попередження з боку західних урядів, це була можливість уникнути конфронтації з ЄС, куди спрямовується половина турецького експорту в рамках спільного митного союзу, сказав Текджеліоглу.

"З початку березня є список обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі до Росії, і була дана відповідна вказівка", - сказав він.

Однак вироблені в Туреччині товари, навіть з компонентами з інших країн, як і раніше, можуть надсилати в Росію без обмежень, зазначив Текджеліоглу.

За його словами, нові обмеження Туреччини призвели до того, що російські імпортери почали шукати альтернативних постачальників у Казахстані та в інших країнах. "Їх більше не хвилює ціна. Вони просто намагаються закінчити своє виробництво", - сказав він.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що російські компанії в останні тижні засипали казахстанських партнерів новими запитами на деякі з тисяч найменувань товарів, заборонених Заходом, причому два джерела посилаються на нові турецькі обмеження.

Нагадаємо, Європейський Союз планує звернутися до третіх країн, які в останній рік різко збільшили імпорт передових технологій та інших товарів із ЄС, посилити торговельний контроль, аби вони не використовувались Росією для обходу санкцій.

Теми: ТуреччинаРосіясанкціївійна
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